Rusya ile Ankara’da harekât görüşmesi

BUGÜN NELER OLDU

Cumhurbaşkanlığı Başdanışmanı İbrahim Kalın dün Rusya'nın Suriye Özel Temsilcisi Aleksandr Lavrentyev ve beraberindeki heyeti kabul etti. Suriye'deki son gelişmelerin ele alındığı toplantıda, Barış Pınarı Harekâtı, İdlib ve Münbiç gündemi özelinde stratejik konular görüşüldü. Harekâtın Türkiye'nin güvenlik endişelerini giderme ve Suriyeli mültecilerin geri dönüşlerinin sağlanması amacıyla yapıldığı vurgulandı. Tüm terör örgütlerinin Suriye'nin toprak bütünlüğü için oluşturduğu tehdidin önlenmesi ve bu konuda işbirliğinin devam etmesi konusunda mutabık kalındı.