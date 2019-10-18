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merkezli 3 ilde Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (/) yönelik operasyonda gözaltına alınan 13 şüpheliden 3'ü daha adliyeye sevk edildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:48 Güncelleme Tarihi: 18.10.2019 09:50
Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu

Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, Samsun, Kayseri ve İstanbul'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 13 zanlıdan 3'ünün daha işlemleri tamamlandı.

Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler adliyeye sevk edildi.

Önceki gün düzenlenen operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı "ByLock"u kullandıkları iddiasıyla aktif görevde bir öğretmen, hemşire, gelir uzman yardımcısı ile örgüte müzahir kurum çalışanı 10 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Dün ve önceki gün adliyeye sevk edilen 10 zanlı adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

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Samsun merkezli FETÖ/PDY operasyonu
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