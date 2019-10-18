Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Van'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

'da kurulan özel polis ekibi, çeşitli tarihlerde 10 hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla 4 kişiyi yakalayıp, gözaltına aldı. Şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 18.10.2019 09:56
Van'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı

Van'da çeşitli tarihlerde Edremit ilçesinde 7, İpekyolu ilçesinde ise 3 olmak üzere, 10 ev ve iş yerinden hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği bünyesinde özel ekip kuruldu. Ekip, hırsızlık olayların yaşandığı bölgelerdeki 30 ayrı güvenlik kamerasından 1150 saat görüntüyü inceledi. Özel ekip, kimliklerini belirlediği 4 şüpheliyi, düzenlenen operasyonla gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 4 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da hırsızlık şüphelisi 4 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN