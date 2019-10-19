Cumhurbaşkanımız kararlılığından ödün vermemiştir

BUGÜN NELER OLDU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, yazılı açıklamasında şunları kaydetti: "MHP varılan uzlaşmayı değerli bulmaktadır. Barış Pınarı Harekâtı, Türkiye'nin ilkeli tutumunu da cümle aleme tekraren ispat ve ilan etmiştir. Dost ve müttefik görünümlü, hatta stratejik ortak kisveli ülkelerin terörle mücadeleye köstek olmak amacıyla 9 gündür hangi rezillikleri yaptıkları, nasıl bir hezimet psikolojisinin içine düştükleri herkesçe malumdur. Alçak bir teröristi general diye tanıtıp ülkemize müzakere öneren Trump'ın tarihin ve insanlığın yanlış tarafında durduğu tartışma götürmez bir gerçektir. Ülkemizin haklı duruşunu, meşru pozisyonunu dünyanın yüzüne defalarca haykıran, kararlılığından ödün vermeyen Sayın Cumhurbaşkanımızı ve hükümetini yürekten kutluyorum."