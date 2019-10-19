Harekât bölgedeki tüm hesapları altüst etti

BUGÜN NELER OLDU

Türkiye'nin kararlı tutumu sonrasında varılan anlaşma, iktidar kanadını da gururlandırdı.Sahadaki gücü, masadaki stratejisi ve liderimizin kararlı duruşuyla Türkiye kazandı. Kazanan devletimiz, kazanan milletimiz, kazanan güçlü Türkiye.Harekat başlayınca 'diplomasi kanallarını kullanmalıyız' diyenler, şimdi de diplomatik başarıyı hazmedemiyorlar. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde alnımızın akıyla yürümeye devam ediyoruz.Varılan sonuç bir kazanım olmakla birlikte, Türkiye'nin taleplerinde ne kadar haklı olduğunun da bir neticesidir. Bölgenin huzuru ve insanların güvenliği açısından önemli bir süreci başarıyla yönettik."Halkımızın güçlü iradesi kazandı, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın güçlü liderliği kazandı, kahraman Mehmetçiğin cesareti kazandı, Türkiye kazandı."Türkiye lideriyle, milletiyle, sahip olduğu dinamikleriyle ve tarihsel birikimiyle çok farklı bir ülke. ABD ile sağlanan mutabakatta ülkemizin tüm tezleri kabul edildi. Türkiye'nin gösterdiği kararlılık ve teröre karşı başlatılan harekatı, bölgedeki tüm hesapları ve denklemleri altüst etti. Bugün, hem sahada hem masada önemli bir başarı elde edildi. Barış Pınarı Harekatı olmasa, bu anlaşma olmazdı. Zor, oyunu bozdu. Bununla birlikte tezkereye 'İçimiz yana yana evet diyeceğiz' diyenlerin, gururla evet diyenlere ve milletimize karşı mahcup olmaları gerekir.Gelinen netice Türkiye'nin tezlerinin doğrulandığıdır vesselam.Bir hafta gibi çok kısa bir süre içinde güvenli bölgeyi sahada kontrolü altına alan şanlı ordumuza minnettarız. Milli teknoloji hamlesi ile daha bağımsız bir savunma sanayii sahibi olmamıza vesile olanlara da müteşekkiriz.Türkiye, dün (önceki gün) ABD ile varılan mutabakatla Barış Pınarı Harekâtı'na zemin teşkil eden hedeflerine ulaşmıştır. Bu süreçte yaşananlar ve tarafların tavrı kayıt altındadır. Türkiye'nin askeri ve siyasi gücü görülmüştür; hafızasının ne kadar güçlü olduğu ise zamanla görülecektir.