Haberler Gündem Haberleri Hatay'da otomobildeki patlamaya ilişkin soruşturma

Hatay'da otomobildeki patlamaya ilişkin soruşturma Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, bir otomobilde meydana gelen ve araçtaki 3 Suriyelinin öldüğü patlamayla ilgili bir zanlı daha tutuklandı.

AA Gündem Giriş Tarihi: 19.10.2019 15:11