Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > İstanbul çiftçisi: İBB’ye yürürüz

çiftçisi: ’ye yürürüz

KENAN KIRAN KENAN KIRAN Gündem
Giriş Tarihi: 19.10.2019
İstanbul çiftçisi: İBB’ye yürürüz
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtacağını açıkladığı 'Halk Sütü' İzmir'den satın alması İstanbul'daki köylü ve çiftçinin tepkisine neden oldu.
SABAH'a konuşan İstanbul Ziraat Odaları Başkanı Ömer Demir, Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde Çatalca'da düzenlediği mitingde, 'Arkadaşlar sütü buradan, sizden, üreticiden alacağım' dediğini hatırlatarak, "Şimdi ne değişti de sütü İzmir'den alıyor?" diye sordu.
İmamoğlu'nun kendisine randevu vermediğini belirten Demir "Benim derdim İmamoğlu'nun verdiği sözü tutup köylünün malının alınması. Köylü ve çiftçi temsilcileri sakin, kendi halinde asil insanlardır. Bu asil insanlar bir yere kadar dururlar. Yoksa ben alırım on ineği, E-5'te yürütürüm Saraçhane'ye indiririm" dedi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
İstanbul çiftçisi: İBB’ye yürürüz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN