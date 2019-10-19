İstanbul çiftçisi: İBB’ye yürürüz

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, ihtiyaç sahibi çocuklara dağıtacağını açıkladığı 'Halk Sütü' İzmir'den satın alması İstanbul'daki köylü ve çiftçinin tepkisine neden oldu.SABAH'a konuşan İstanbul Ziraat Odaları Başkanı Ömer Demir, Ekrem İmamoğlu'nun seçim döneminde Çatalca'da düzenlediği mitingde, 'Arkadaşlar sütü buradan, sizden, üreticiden alacağım' dediğini hatırlatarak, "Şimdi ne değişti de sütü İzmir'den alıyor?" diye sordu.İmamoğlu'nun kendisine randevu vermediğini belirten Demir "Benim derdim İmamoğlu'nun verdiği sözü tutup köylünün malının alınması. Köylü ve çiftçi temsilcileri sakin, kendi halinde asil insanlardır. Bu asil insanlar bir yere kadar dururlar. Yoksa ben alırım on ineği, E-5'te yürütürüm Saraçhane'ye indiririm" dedi.