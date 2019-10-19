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şairi için 'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Tedavi gördüğü hastanede dün öğle saatlerinde yaşamını yitiren 85 yaşındaki yazar, fikir adamı, şairi için 'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

Giriş Tarihi: 19.10.2019 23:38 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 23:39
Kudüs şairi Nuri Pakdil için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da ikindi ve akşam namazlarından sonra Kudüs şairi olarak bilinen Nuri Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılındı.

Kudüs şairi Nuri Pakdil için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı

Harem-i Şerif'te kılınan ikindi ve akşam namazlarının ardından cemaatten bir grup, vefat eden Nuri Pakdil için gıyabi cenaze namazı kılarak, dua etti.

Dün, Ankara Şehir Hastanesinde 85 yaşında hayatını kaybeden Türk edebiyatının önemli isimlerinden Nuri Pakdil'in naaşı, Hacı Bayram Camisi'nde ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından Taceddin Dergahı'na defnedildi.

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Kudüs şairi Nuri Pakdil için Mescid-i Aksa'da gıyabi cenaze namazı kılındı
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