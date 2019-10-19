Putin ile görüşme sürecin ayrı bir unsuru

TRUMP

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kıldığı Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi çıkışında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı:* 120 saatlik bir süreç işliyor. Bu süreç içerisinde terör örgütü YPG'nin bu bölgeyi, yani özellikle de güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu. Güvenli bölge 32 kilometre derinlik, 444 kilometre uzunluğunda, sınırı doğuda Irak sınırı. Dünkü görüşmelerimizde bu 120 saat içerisinde buraların boşaltılacağı konusunda mutabık kaldık.* Telefon diplomasisiyle devam eden bir süreç vardı. Trump'tan süreci üst noktaya taşımak için heyet göndermesini istedim. İşte bu anlamda ABD heyetiyle dünkü görüşmemiz işin finaliydi.* Sayın Putin ile görüşeceğim. Bu görüşmeyi sürecin ayrı bir unsuru olarak kabul ediyorum. Bu görüşmelerle birlikte bölgeye barışı, Barış Pınarı'yla inşallah getirmiş oluruz.* Milli Savunma Bakanım PYD'nin çekilmeye başladığını söyledi. Şu anda oradaki güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek ki gerçekten bu terör örgütü alanı terk ediyor mu etmiyor mu bunları göreceğiz.* Milli Savunma Bakanımdan aldığım bilgilere göre bölgede şu an bir çatışma söz konusu değil. Dezenformasyonlara kulak asmayalım.* Süleyman Şah Türbesi'nin eski yerine götürülmesi söz konusu değil. Zaten eski yeri de yine bir taşımaydı.Başkan Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı. Erdoğan'a, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı eşlik etti. Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla selamlaşarak fotoğraf çektirdi.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile telefonda görüştü. Erdoğan, Twitter hesabından görüşmeye ilişkin şunları aktardı: "ABD Başkanı Donald Trump ile gerçekleştirdiğimiz telefon görüşmesinde ikili meselelerin yanı sıra Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge hakkında fikir alış verişinde bulunduk. Görüşmemizde köklü ve sağlam temellere dayanan Türk-Amerikan ilişkilerini güçlendirmek için attığımız karşılıklı adımlardan duyduğum memnuniyeti kendileriyle paylaştım. Başta Suriye'nin kuzeyinde tesis edeceğimiz güvenli bölge çalışmaları olmak üzere bölgemizin huzur, refah ve istikrara kavuşması için ortak çabalarımızın sürmesini temenni ediyorum." ANKARA