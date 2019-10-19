Sözlerini tutmazlarsa harekât devam eder

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde yabancı medya temsilcileriyle biraraya geldi. İşte Erdoğan'ın burada yaptığı konuşmanın satırbaşları;* Harekattan bir gece önce Trump'a telefonda harekata başlayacağımızı söyledim. İlk 1-2 gün Türkiye'nin böyle bir başarı göstereceklerini düşünmedikleri için düşük tepki ortaya koydular. Kısa sürede 30 kilometre derinliğe ulaşınca ABD ve bazı ülkelerin tavrı değişti.* Beşar Esad ile ailece görüşecek kadar sıcak ilişkilerimiz vardı. Esad'a demokratik bir yönetim için tavsiyelerde bulunuyordum. Özellikle Kürt kardeşlerimize karşı politikalarında daha olumlu olmasını söyledim. Esad kendisine verdiğimiz bu önerileri dikkate almadı. Sonuçta Suriye nüfusunun yarısından fazlasını oluşturan 12 milyon kişi evinden oldu. 4 milyon kişi de ülkemize gelmiştir. Bunun 350 bini de Kobani'den gelen Kürt nüfustur.* DEAŞ'a düzenlediğimiz operasyonun ardından DEAŞ bu topraklarda tutunamadı. ABD'ye önerilerde bulunduk ve ABD bizim yerimize PKK/YPG ile bu işleri yürüttü. Bunun üzerinden Afrin'de YPG/PKK terör örgütüne yönelik harekat düzenledik. Ardından ise siviller için Astana sürecini başlattık. PKK/YPG'ye karşı yaptığımız uyarıların ardından kendi başımızın çaresine baktık. Türkiye Barış Pınarı Harekatı'na böyle geldi. Bu harekat anlık olarak gerçekleşmedi. 3-4 yıllık evveliyatı vardı.* Bugüne kadar 360 kilometre alan ile aralarında Tel Abyad ve Resulayn şehir merkezlerinin de bulunduğu 65 yerleşim birimini kontrol altına aldık. Harekat boyunca 4 askerimiz ile 74 Suriye Milli Ordusu mensubu şehit düştü. Etkisiz hale getirdiğimiz terörist sayısı da 750'yi buldu. 1081 saldırıda ise 20 vatandaşımız şehit düştü. Bu süreçte sivil kayıplarımıza rağmen bizi arayan olmadı ancak harekatın durdurulması için bizi heryerden aradılar. Türkiye'ye karşı ısrarla YPG'yi destekleyenler bu harekatın asıl sorumlusudur. PKK/YPG konusunda yaptığımız uyarılara kulak asılsaydı biz bu harekatı yapmazdık. Bu harekat nedeniyle DEAŞ'ın yeniden canlanacağı, sivil katliamların yapılacağını ileri sürenler terör örgütünün yandaşlarıdır.* Türkiye'nin harekatı başarıyla tamamlayacağı anlaşılınca tepkiler akıl ve mantık sınırlarını zorlayan bir düzeye yükseldi. Biz buna rağmen harekatımıza kararlılıkla devam ettik.* 120 saat içinde teröristlerin ellerindeki silahlar toplanacak ve teröristler bölgeyi terk edecek. ABD, salı akşamına kadar sözlerini tutarsa güvenli bölge konusu çözülmüş olacaktır. Aksi halde harekat kaldığı yerden çok daha kararlı şekilde devam edecektir* TSK bölgeden ayrılmayacak çünkü, oradaki güvenliğin esası bunu gerektirmektedir.* Türkiye, en başından beri Suriye'nin toprak bütünlüğüne ve siyasi birliğine olan saygısını her fırsatta ifade eden bir ülkedir.* Bu süreçte Başkan Trump'ın mektubu gündeme geldi. Bizim bunu unutmamız mümkün değil ama bunu önceliğimiz olarak da görmüyoruz. Vakti saati geldiğinde bununla ilgili gerekenin yapılacağının da bilinmesini istiyoruz. Teröristleri kurtarmak isteyen bir çok Batılı lideri de tarihe kara leke olarak düştük.* Soçi'de Rus lider Vladimir Putin ile görüşeceğiz. Bir tek şartımız var, Rejim'in bulunduğu her yerden PKK/ YPG'nin temizlenmesi. Maalesef Tel Rıfat'ta, Münbiç'te terör örgütü temizlenmemiştir. PKK'nın temizlendiği bölgelerde rejim askerlerinin olması bizim için rahatsızlık değil. Bizim orada kalmak gibi bir derdimiz zaten yok. Terör örgütleri Kobani'den çıkartılırsa bizim için bir mesele yok.* Güvenli bölgeye 1-2 milyon arasında Suriyeli sığınmacının geri dönüşünü planlıyoruz. Burada Suriyeliler'e 30 bin nüfuslu 10 ilçe, 5 bin nüfuslu140 köy kurulacak. Bu mülteciler tarihine geri dönüşün hikayesi olarak girecek. Güvenli bölgede 12 gözlem noktası olacak.* YPG'nin açık cezaevlerinden yakarak yıkarak saldığı 750 DEAŞ'lıdan 195'ini yakaladık. 150 kadar maalesef Türk var. 500 civarında değişik ülkelerden. Bu 150 Türk DEAŞ'lıyı biz yargılayacağız, diğer ülkeler de kendi vatandaşlarını yargılasın.* (Bir gazetecinin (PKK/ PYD'nin sözde komutanının sözleriyle ilgili sorusuna) Siz herhalde hala Tayyip Erdoğan'ı tanımadınız. Ben bir terörist örgütü kaçkınını muhatap almam. Terör örgütüyle mücadele ediyoruz. Savaş o kadar ucuz bir kavram değil. Biz anlaşmayı rejimle veya teröristlerle yapmadık.