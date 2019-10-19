19 Ekim Muhtarlar Günü Buluşması'na Vali Yerlikaya'nın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğg. Nuh Köroğlu, İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı Alb. Tayfun Paşaoğlu, Merkez Valileri Grup Başkanı Süleyman Kahraman, Vali Yardımcıları, Kaymakamlar, Kamu İl Müdürleri, muhtarlar ve aileleri katıldı.

Vali Yerlikaya: “Muhtarlarımızla gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz”

İstanbul tanıtım filminin izletilmesiyle başlayan programda Vali Yerlikaya, katılımcılara hitaben bir konuşma gerçekleştirdi.

Vali Yerlikaya konuşmasının başında "Devletimizin bekası ve ülkemizin bölünmez bütünlüğü için mücadele eden kahraman ordumuza, Mehmetçiğimize ve tüm güvenlik güçlerimize selamlarımızı gönderiyorum. Cenabı Allah'ın kudret eli ordumuzun ve Mehmetçiğimizin üzerine olsun." ifadelerini kullandı.

31 Mart ve 23 Haziran seçimlerini hatırlatan Vali Yerlikaya, "Hamdolsun seçim huzur ve güven ortamında yapıldı. Önümüzdeki 5 yıl görev yapacak bütün muhtarlarımızın yeni görevlerinin hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum, tebrik ediyorum. Şehrimizin huzur ve güven içerisinde yaşaması; mutluluğu, esenliği ve refahı için hep birlikte çalışıyoruz, çalışmaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

İstanbul'da 39 ilçede 961 mahalle bulunduğu belirten Vali Yerlikaya, "Şile'den Silivri'ye, Fatih'ten Üsküdar'a, Tuzla'dan Sarıyer'e kadar tüm ilçelerimiz ve her bir mahallemiz sizler gibi ayrı bir güzel. Bu şehre sizlerle birlikte hizmet ediyoruz. Her mahallemize gözümüz gibi bakıyoruz. Sizler devletimizin milletimize en yakın olduğu yerde mahalledesiniz. Halkımızın bir derdi olduğunda ilk koştukları makam sizlersiniz. Sizler devletimizin eli, ayağı olduğu kadar aynı zamanda aklı ve kalbisiniz." dedi.

"İSTANBUL, KADIN MUHTAR SAYISININ EN YÜKSEK OLDUĞU ŞEHİR"

Konuşmasında muhtarlara seslenen Vali Yerlikaya, "Sayın Cumhurbaşkanımızın her zaman ifade ettiği gibi 'Yerinden oynayan bir kaldırım taşından, susuzluktan kuruyan ağacın yeşertilmesine; kalemi-defteri olmayan öğrencinin ihtiyacının karşılanmasından, yüreği yanan ananın-babanın tesellisine kadar hayatın her alanında sizler varsınız.' İyi ki varsınız. Vatandaşlarımızın derdini, ihtiyacının sorunlarını çözmenin peşinde koşan; mahallenin babası, annesi, ablası ağabeyisiniz." diye konuştu.

İstanbul'a hizmet eden 821 erkek, 140 kadın muhtar olduğunu belirten Vali Yerlikaya, İstanbul'un Türkiye'de kadın muhtar sayısının en yüksek olan il olduğunu ve bundan mutluluk duyduklarını ifade etti.

"DEVLETİMİZ MUHTARLARININ, MUHTARLARIMIZ DEVLETİNİN YANINDA"

Cumhurbaşkanımızın 33 bin muhtarımızı külliyede misafir etmesi ülkemizde muhtarlarımıza verilen değerin en önemli göstergesi olduğunu vurgulayan Vali Yerlikaya, "İçişleri Bakanlığımız bünyesinde Muhtarlar Daire Başkanlığının kurulması, Valiliklerde bir Vali Yardımcımızın muhtarlarımızdan sorumlu olarak görevlendirilmesi devletimizin her kademesinde sizlere verilen değerin geldiği noktayı gösteriyor.

Devletimiz muhtarlarının yanında olduğu gibi muhtarlarımız da her tarihte devletimizin, milletimizin, vatan müdafaasının her zaman en ön safında yer almıştır. Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi 15 Temmuz gecesinde de muhtarlarımız şehit olmayı göze alarak gurur ve umut kaynağımız olmuştur. Bu vesileyle şehit ve gazi muhtarlarımıza huzurlarınızda minnet ve şükranlarımı ifade etmek istiyorum." diyerek Barış Pınarı Harekâtı'nda hain saldırı sonucu şehit olan Şanlıurfa'nın Suruç ilçesi Çaykara Mahallesi muhtarı Halil Yağmur'u ve geçtiğimiz günlerde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Bayrampaşa ilçesi Vatan Mahallesi muhtarı Hikmet Özbir'i andı.

Vali Yerlikaya, konuşmasında yaşça en büyük muhtar olan Adalar Nizam Mahallesi muhtarı 93 yaşındaki Şerif Ali Coşkuner'e, Şişli Feriköy muhtarı Sevim Meriç'e, 12 dönem kesintisiz muhtarlık yapan Tarabya Mahallesi muhtarı Hasan Rafet Üstün'e, 8 dönem muhtarlık yapan Bakırköy Zeytinlik Mahallesi muhtarı Emel Çelik'e teşekkür etti.

"19 EKİM MUHTARLAR GÜNÜMÜZ KUTLU OLSUN"

Vali Yerlikaya, "39 ilçe 961 mahallemizde sizlerle birlikte gece gündüz demeden sizlerle birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Gösterdiğiniz özveri ve gayretlerinizden dolayı her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çalışmalarınızda başarılar diliyorum. 19 Ekim Muhtarlar Günümüz kutlu olsun. Allah kalbinizdeki sevgiyi, mahallenizin huzur ve esenliği için gece gündüz yorulmadan usanmadan çalışma heyecan ve gücünüzü arttırsın eksiltmesin." diyerek konuşmasını tamamladı.

Konuşmasının ardından Vali Yerlikaya, yaşça en büyük muhtar olan Adalar Nizam Mahallesi muhtarı Şerif Ali Coşkuner'e, Şişli ilçesi Feriköy Mahalle muhtarı Sevim Meriç'e, en çok dönem muhtarlık yapan 12 dönemdir muhtarlık yapan Sarıyer Tarabya Mahallesi muhtarı Hasan Rafet Üstün'e, 8 dönem muhtarlık yapan Bakırköy Zeytinlik Mahallesi muhtarı Emel Çelik'e, İstanbul Muhtarlar Federasyonu Başkanı Kadir Delibalta'ya, Tüm İstanbul Muhtar Dernekleri Federasyonu Başkanı Selami Aykut'a plaket takdiminde bulundu.

Program, hatıra fotoğrafı çekimi ve Vali Yerlikaya'nın misafirlerini tek tek uğurlamasının ardından sona erdi.