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Yarın kapalı olacak; 'da yarın bu yollar kapalı...

20 Ekim Pazar günü, 'da bazı yollar kapalı olacak. 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları provaları nedeniyle ile bağlantı yolları yarın trafiğe kapatılacak. Alternatif yollar ve güzergahlar şöyle;

DHA Gündem
Giriş Tarihi: 19.10.2019 10:31 Güncelleme Tarihi: 19.10.2019 10:31
Yarın Vatan Caddesi kapalı olacak; İstanbul'da yarın bu yollar kapalı...

Adnan Menderes Bulvarı (Vatan Caddesi) Gidiş ve gelişler, D-100 istikametinden Vatan Caddesi Girişi, 10. Yıl Caddesinden Vatan Caddesi girişi, Edirnekapı'dan Vatan Caddesi girişi, Oğuzhan Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Sofular Caddesi'nden Vatan Caddesi Girişi, Halıcılar Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akdeniz Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Akşemsettin Caddesi'nden Vatan Caddesi girişi, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı'ndan (Aksaray'dan) Vatan Caddesi girişleri, Keçeci Meydan Sokaktan Vatan Caddesi girişi, O-3 Hal yolundan Vatan Caddesine giriş ile Vatan Caddesi'ne çıkan tüm cadde ve sokaklar

ALTERNATİF GÜZERGAH

Sürücüler için Turgut Özal Millet Caddesi ve Fevzipaşa Caddeleri ise alternatif güzergah olarak gösterildi.

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Yarın Vatan Caddesi kapalı olacak; İstanbul'da yarın bu yollar kapalı...
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