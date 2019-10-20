‘Aslanımın cennette ikinci yaşını kutladım’

BUGÜN NELER OLDU

Terörörgütü PKK'nın 9 aylıkken şehit ettiği Bedirhan bebek 2. yaş gününde mezarı başında anıldı. Anma etkinliğine babası Jandarma Astsubay Çavuş Serkan Karakaya ve yakınları katıldı. Oğlunun mezarını çiçek ve balonlarla süsleyen baba Serkan Karakaya, silah arkadaşlarının katilleri etkisiz hale getirip kanlarını yerde koymadığını söyledi. Acılı baba, "İki yıldır oğlumun acısını yaşıyorum. Oğlumun katilleri ve teröre destek verenlere beddua ediyorum. Devletimiz oğlumun katillerini yakaladı. Beni iki yıldır böyle yakıp kavurdukları için onlara beddua ediyorum. Teröre destek veren herkesi de lanetliyorum. Şehit aslanımın Cennetteki ikinci yaşı kutlu olsun. Peygamber Efendimizle, meleklerle ve diğer aziz şehitlerle birlikte cennette ikinci yaşını kutluyor" dedi.