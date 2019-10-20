Başkan Erdoğan İstanbul'da konuştu: Sigarada yeni dönem "Açık sınırlı alan"

"RİZE'YE TEŞEKKÜR EDİYORUM"

Rizeyi ve Rizeli hemşehrilerimi gönülden selamlıyorum. Rize'de unlarca projenin açılışını henüz gerçekleştirdik. Bu vesileyle açılışını yaptığımız eserlerin tekrar Rizemize hayırlı olmasını diliyorum. 31 mart seçimlerinde çok güçlü destek veren, dayanışmaları ve çalışmaları için tüm Rizeli kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Kardeşlerim 11. Rize günleri vesilesiyle bu güzel İstanbul akşamında bizleri bir araya getiren Rize Dernekler Federasyonu RİDEF'e de ayrıca teşekkür ediyorum.

"YARADILANI YARADANDAN ÖTÜRÜ SEVDİK"

Mukaddes vatan toprağının her bir karışının gönlümüzün baş köşesinde yeri vardır. 40 yıllık siayset hayatımızda asla bölgecilik, şehircilik yapmadık. 780 bin km karenin tamamına aynı nazarla baktık. Türkiye'nin renklerini aynı samimiyetle kucakladık. 82 milyonun her bir ferdine aynıs evda ile yaklaştık. Çünkü yaradılanı yaradandan ötürü sevdik. Duasıyla desteğiyle baba ocağım Rize hep bizimle oldu. İBB Başkanı olduğumuzda yanımızda sizler vardınız. 2001 yılında AK Parti'yi kurarken, iktidara yürürken Allah'ın yardımı ve sizlerin desteğini daima yanımızda hissettik. Nice badireleri yine birlikte aştık.

"ÜLKEMİZİ HEDEFLERİYLE MUHAKKAK BULUŞTURACAĞIZ"

Bu gün de aynı destek ve dualarınızı talep ediyor inşallah bizler de bu can bu tende olduğu sürece Rize'yi sevmeyi, hemşehrilerimizle iftihar etmeyi sürdüreceğiz. Ülkemizi hedef ve hayalleriyle muhakkak buluşturacağız. Bu necip milleti tarih sahnesinde asla hayal kırılığına uğratmayacağız. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyeceğiz. Bir olacağız, iri olacağız, hep birlikte kardeş olacağız ve Türkiye olacağız.

"BIRAKIN SİGARAYI, İÇELİM RİZE ÇAYI"

Bırakalım sigarayı, içelim Rize çayı. Bu israf. Bu haram. Vaaz-ı nasihatte bulunmuyorum ama sevdiklerime diyorum ki bu haramdır. Emanet olan bu vücuda zararı var mı?

"SİGARA ŞİRKETLERİNE FIRSAT VERMEYECEĞİZ"

Neymiş Türkiye'de yatırım yapacakmış. Bunun adını da yatırım koymuşlar. Şİmdi kaçak olarak ülkeme sokmaya çalışıyorlar. Çünkü bunlar benim vatandaşımı zehirleyerek zengin oluyorlar. Bunlara fırsat vermeyeceğiz.

"AÇIK SINIRLI ALAN" DÖNEMİ

Şimdi tek paket uygulamasına geçiyoruz. Üzerinde bu paketlerin özendirici hiçbir unsurun olmasına izin vermeyeceğiz. Açık alan yerine açık sınırlandırılmış alan tarifi üzerinde duruyoruz. Bu konuda rehavete kapılmayacak. Geri adım atmayacağız. Sanatçılarımız ve STK'larımızdan da destek ve olumlu örneklikler bekliyoruz. Bu desteğin olmadığı bir çalışma kolay başarıya ulaşmaz.

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