Bize ders verenlerin geçmişi katliam dolu

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca düzenlenen "Afrika: Çıkarsız Dayanışma, İyilikte Yardımlaşma" konulu 3. Afrika Ülkeleri Müslüman Dini Liderler Zirvesi'nin İstanbul Dolmabahçe Sarayı'ndaki açılışında konuştu. İşte Erdoğan'ın vefat eden şair yazar Nuri Pakdil için Fatiha okutmasıyla başladığı konuşmanın satırbaşları;* Başlarının üstünde dünyanın yükünü taşıyan Afrika'nın emekçi kadınlarını, yiğit gençlerini, ciğerparelerini açlığa kurban veren Afrika'nın yüreği yanık analarını, evlatlarının rızkı için ter döken fedakar babalarını selamlıyorum.* Afrika kıtasındaki birçok karışıklığın arkasında Batılı silah ve petrol şirketleri çıktı. Afrikalı mazlumların kanı, canı, elması ve petrolü üzerinden kendilerine ikbal devşirenler Türkiye'nin eşitlik ve karşılıklı saygı temelinde yürüttüğü işbirliğini hazmedemiyor. Batı dünyası ve BM, Ruanda'da üç ay 800 bin insanın vahşice öldürülmesini sadece seyretti. Barış Pınarı Harekatı'ndan dolayı bugün bize silah ambargosu uygulayanlar, o günlerde eli kanlı katilleri silah ve mühimmata boğdu. Bugün bize hak, hukuk ve özgürlük dersi verenlerin geçmişinde ya katliam ya işgal ya da sömürgecilik lekesi vardır. Ecdadımız yönettiği her karış toprakta adaleti ve hakkaniyeti gözetti. Bunun için bizim binlerce yıllık tarihimizin hiçbir döneminde ırkçılık yoktur. Sömürgecilik yoktur. İşgal, zulüm, katliam yoktur.