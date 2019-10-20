İki kumar makinesi ve kaçak tütün ele geçirildi

Mekânda yapılan aramada iki tane kumar makinesi, 15 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli K. R. hakkında, "1072 sayılı rulet, Tilt, Langırt ve benzeri oyun alet ve makineleri kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli aynı gün savcılık talimatıyla serbest bırakıldı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sancaktepe İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı emniyet mensuplarınca, ilçe genelinde çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalar sonucu Sancaktepe İlçesi Veysel Karani Mahallesi, Ulugazi Caddesi'nde bulunan bir iş yeri de denetlendi.

İKİ KUMAR MAKİNESİ, 15 KİLOGRAM KAÇAK TÜTÜN ELE GEÇİRİLDİ

Denetim sonrası iş yerinin ruhsatı olmadığı belirlendi. Mekânda yapılan aramada ise iki tane Kumar makinesi, 15 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. İş yerinde yakalanarak gözaltına alınan şüpheli K. R. (42) hakkında, "1072 sayılı rulet, Tilt, Langırt ve benzeri oyun alet ve makineleri kanuna muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Şüpheli aynı gün savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.