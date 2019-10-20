Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Kayseri'deki PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu

'deki PKK/KCK-/YPG operasyonu

'de YPG/ terör örgütü içerisinde silahlı faaliyet yürüttükleri iddiasıyla 'de gözaltına alınan Suriye uyruklu 4 zanlı adliyeye sevk edildi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 20.10.2019 10:58 Güncelleme Tarihi: 20.10.2019 11:40

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, PKK/KCK-PYD/YPG terör örgütünün eylem ve faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmaları kapsamında gözaltına alınan Suriye uyruklu Ahmet E, İbrahim V, Halid A. ve Sabiha M'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Zanlılar, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Suriye'de örgüt içerisinde silahlı faaliyet yürüttüğü belirlenen zanlılar, Kayseri'de 17 Ekim'de düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına alınmıştı.

Son dakika: Dışişleri Bakanlığı'ndan AF örgütüne sert cevap

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Kayseri'deki PKK/KCK-PYD/YPG operasyonu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN