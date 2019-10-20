Semazenlerden mehmetçiğe selam

BUGÜN NELER OLDU

Bursa'da 400 yıllık geçmişi olan Karabaş-i Veli Tekkesi'ndeki semazenler, Barış Pınarı Harekatı'na katılan Mehmetçik'e asker selamıyla destek verdi. Osmangazi'de mevlevi üstadı Mustafa Özbağ'ın yönettiği sema törenine, çok sayıda semazen kırmızı beyaz tennureleriyle çıktı. Programda, askerler için dua edildi. Özbağ,"Selam olsun her zaman her yerde ülkeyi ve bu toprakları korumaya kendini adamış olan bütün askerlerimize, bütün komutanlarımıza ve bütün siyasetçilerimize" dedi. Sivas merkezdeki Şehit Talha Emre Zileligil Ortaokulu öğrencileri harekata Türk Bayrağı koreografisi yaparak destek verdiler. Kütahya'nın Dumlupınar ilçesinde Barış Pınarı Harekatı'na destek amacıyla düzenlenen yürüyüşte, protokol tarafından askerlere Dumlupınar Şehitliği'nden asker selamı gönderildi.