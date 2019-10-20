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Teröristleri göme göme bitiremediler

SIRRIBERK ARSLAN Gündem
Giriş Tarihi: 20.10.2019
Teröristleri göme göme bitiremediler
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK ve DEAŞ'a karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekâtında etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerini toplayan örgüt mensupları, harekâtın 120 saat askıya alınmasıyla cenazeleri gömme telaşına düştü. Türk istihbarat birimleri PKK'nın Kandil'deki elebaşlarından Murat Karayılan ve Cemil Bayık'ın YPG yönetimine "Ölenler içinde Kandil kadrosundan gönderdiklerimizin isimlerini açıklamayın" diye talimat gönderdiği belirlendi. PKK/YPG'li teröristler etkisiz hale getirilen teröristlerin cenazelerini kamyonetlerle Ayn el Arap bölgesinde sözde örgütün mezarlıklarına gömmeye devam ediyor.
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Teröristleri göme göme bitiremediler
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