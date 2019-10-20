Teröristlerle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış!

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Kayseri Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen törende yaptığı konuşmada dünyaya önemli mesajlar verdi:İstiklal Harbimize başlamamızın 100. yılına ulaştığımız şu günlerde bir kez daha 'Ya istiklal ya ölüm' dedik. Mehmet Akif Ersoy, İstiklal Marşı'mızda ne diyor: 'Ben ezelden beridir hür yaşadım hür yaşarım/ Hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım/ Kükremiş sel gibiyim bendimi çiğner aşarım/ Yırtarım dağları enginlere sığmamam taşarım. Bugün bir kez daha soruyorum, hangi çılgın bize zincir vuracakmış? Soruyorum, terör örgütleri mi bize zincir vuracakmış, terör örgütleriyle koyun koyuna yatanlar mı bize zincir vuracakmış? Soruyorum, ellerinde yüz binlerce masumumun kanı olanlar mı bize zincir vuracakmış? Soruyorum, Suriye'de öldürülen 1 milyon sivili görmeyip de ülkemizin teröristleri hedef alan operasyonuna tepki gösterenler mi bize zincir vuracakmış?Soruyorum, Türkiye yıllardır 4 milyon sığınmacıyı topraklarında barındırırken korkudan sınırlarının arkasına saklananlar mı bize zincir vuracakmış? Soruyorum, yıllarca PKK'sı bir yandan, DEAŞ'ı diğer yandan ülkemize saldırırken seslerini çıkarmayıp da bugün sınırlarımızın güvenliğini sağlamak için attığımız adıma tahammül edemeyenler mi bize zincir vuracakmış? Bu terörist seviciler, kibirliler, ödlekler mi bize zincir vuracakmış? Şaşarım akıllarına.Anlaşılan o ki bunlar Türk milletini tanımıyorlar. Ama tanıyacaklar. Nasıl bir asır önce Çanakkale'de, İstiklal Harbimizde bizi tanıdılarsa bugün de tanıyacaklar. Nasıl daha önce Kıbrıs'ta, Fırat Kalkanı Harekatı'nda, Zeytin Dalı Harekatı'nda, Afrin'de tanıdılarsa yine tanıyacaklar. Ya efendice tanıyacaklar ya da derslerini ala ala tanıyacaklar. Ama eninde sonunda bu milleti, bu devleti, bu çelikten iradeyi tanıyacaklar. İstiklali ve istikbali için gerekirse baş verip baş eğmemeye hazır bu milleti tanıyacaklar. Kayseri'den yükselen bu ses inşallah birilerine ders, mesaj, ibret olur.Barış Pınarı Harekatı'nı başlattığımız 9 Ekim tarihinden bugüne kadar akılla, mantıkla, izanla, devlet yönetimiyle, diplomatik nezaketle izah edilmesi mümkün olmayan tuhaf tepkiler sergileniyor. Halbuki bizim söylediğimiz ve yaptığımız iş gayet basittir. Ne diyoruz biz, sınırlarımız boyunca uzanan bir terör koridoru oluşumuna izin vermeyeceğiz. Kimseye kulak asmadık. Kendi planlarımız doğrultusunda harekatımıza devam ettik. Baktılar ki Türkiye'yi sahadaki teröristleri vasıtasıyla durduramayacaklar, başka yolları denediler. Yüzlerdeki maskeler düştüğü için kimin kim olduğunu gördük. Bunlar de işe yaramayınca mecburen oturup konuşmak üzere ülkemize gelme arzusu belirdi. Biz sahada ne kadar kararlı hareket ettiysek, diplomasi yollarını işletme konusunda o derece esnek olduk.'Pazarlık sünnettir' diyerek masada güvenli bölgenin teröristlerden arındırılması, tahkimatlarının ve mevzilerinin yıkılması işi için 120 saatte mutabık kaldık. Bugün ikinci gün, salı gecesi süre bitiyor. Vardığımız mutabakatı yazılı bir 13 maddelik metne dönüştürdük. Toplantıdan sonra Amerikan tarafı da Türk tarafı da kendi anlayışına göre konuyu kamuoyuna açıkladı. Biz ne söylediğimizi, ne istediğimizi, bunları hangi şartlar altında uygulayacağımızı gayet iyi biliyoruz. Olursa olur, olmazsa 120 saattin bittiği dakika kaldığımız yerden devam eder, teröristlerin başını ezmeyi sürdürürüz.Harekat bölgemizin bir kısmında malum Rusya'nın koruması altındaki rejim güçleri bulunuyor bu meseleyi de onun için salı günü Sayın Putin'le ele alacağız. Çünkü bir hal çaresi bulmamız lazım. Aynı durum orada da geçerlidir. Yine olursa olur, olmazsa yine kendi planlarımızı uygulamaya devam ederiz.Başkan Erdoğan, katıldığı AK Parti İl Teşkilatı'nın yemeğinde de şunları söyledi: Türk milleti tarihin her dönemi olduğu gibi bugün de istiklali ve istikbali için gerekirse tüm dünyayı karşısına alabileceğini bir kez daha ispatlamıştır. Türkiye'yi diledikleri gibi oynatabileceklerini bir kez daha derslerini almışlardır. Bizler bir ve beraber oldukça bu milleti kimse yenemez.Biz terör örgütüyle masaya oturacak kadar alçalmadık. Zira biz Türkiye Cumhuriyeti devletiyiz. Savaş hukukunda, uluslar arası siyasette, devlet devletle masaya oturur. Bir devlet, terör örgütüyle masaya oturmaz, teröristlerle masaya oturmaz. Birileri oturuyor diye biz de mi oturacağız? Bizim kitabımızda bu yazmıyor. Birileri varsın otursun.Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da Kayseri'de yaptığı konuşmaya asker selamıyla başladı. Akar "Birliklerimizin hazırlığı tamdır, Başkan Erdoğan'ın talimatlarıyla her istikamette harekata hazırız. Şartlar gerçekleşmezse harekat kaldığı yerden devam edecektir" dedi.