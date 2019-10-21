Çekiliyorlar

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YPG/PKK'LI teröristlerin Suriye'nin kuzeyinde oluşturulacak 32 kilometre derinliğindeki güvenli bölgenin dışına çıkması için 36 saatlik süreleri kaldı. Dün çekilmeye ilişkin bazı faaliyetler gözlendi. Toplam 125 araç, Resulayn'dan Tel Tamir yönünde çıkış yaptı. Milli Savunma Bakanlığı açıklamasında, "TSK, 17 Ekim'de Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakat çerçevesinde, YPG/ PKK'lı teröristlerin 120 saat içerisinde bölgeden çıkmasını yakından takip etmektedir. Bu kapsamda kesinlikle hiçbir engelleme yapılmadığı gibi bölgeden çıkış ve tahliye faaliyetleri sıkı şekilde ABD'li muhataplarla koordine edilmektedir" denildi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da bir televizyona yaptığı açıklamada, Resulayn'dan 125 aracın çıktığını, bölgedeki teröristlerin 30 ihlalde bulunduğunu bildirdi. Akar, "Masum insanlara zarar verilmemesi için elimizden gelen gayreti gösterdik, göstermeye devam edeceğiz. İnsanları ikiye ayırıyoruz. Teröristler ve diğerleri" dedi. ANKARA