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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı , Barış Pınarı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sefa Fındık ile Mardin ve Hakkari'de PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Jandarma Uzman Çavuş Muhammed Önek ve Piyade Er Sezai Ekşioğlu'nun ailelerine başsağlığı diledi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 21.10.2019 14:31 Güncelleme Tarihi: 21.10.2019 14:42
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit olan Fındık ile Mardin ve Hakkari'de PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Önek ve Ekşioğlu'nun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı
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