Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan şehit ailelerine başsağlığı mesajı

Edinilen bilgiye göre, Erdoğan, Barış Pınarı Harekatı esnasında şehit olan Fındık ile Mardin ve Hakkari'de PKK'lı teröristlerce açılan ateş sonucu şehit düşen Önek ve Ekşioğlu'nun ailelerine başsağlığı mesajı gönderdi.

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