Emine Bulut Davası’nı Takip Eden KADEM’e Saldırı!

SÖZDE KADIN HAKLARINI SAVUNAN MARJİNAL BİR GRUP KADEM'E SALDIRDI

Emine Bulut Davası ve davadan çıkan müebbet hapis cezası ile ilgili basını bilgilendirmek amacıyla açıklamaya yapan Av. Hacıbektaşoğlu ve KADEM Kırşehir Temsilciliğimizden gelen üyelerimiz; kadın cinayetlerinin önlenmesine yönelik hiçbir çözüm önerisi olmayan marjinal bir grubun saldırısına uğradı.

Sözde kadına yönelik şiddeti önlemek için yola çıkan bu insanların, kadına şiddet uygulamasını gördük. İyi niyetten uzak, kadın meselesini tekelinde gören ve bunun üzerinden rant elde etmeye çalışan grupların farkındayız. Bizler; kadın hakları savunuculuğu maskesini takarak, bugün olduğu gibi toplumda infial oluşturmaya çalışan hiç kimse ve hiçbir gruba fırsat vermeyeceğiz.

KADEM olarak, Emine Bulut'un ailesine manevi destek sağlamak amacıyla takip ettiğimiz davayı ve şiddet ile ilgili olan bütün olayları, insanlığa karşı işlenmiş suçlar olarak görmekteyiz.

ŞİDDETLE MÜCADELE ETMEK EĞİTİMLE MÜMKÜN

Bizler, şiddete karşı etkin mücadelenin geniş bir perspektifle, her an her yerde yapılması gerektiğine inanıyoruz. Bunun da ailede, okulda, işte, sokakta, kısacası hayatın her alanında ve her yaşta etkin ve uygulanabilir bir eğitimle mümkün olabileceği kanaatindeyiz.

KADEM olarak, şiddet sonucu hayatını kaybeden kadınlara bir kez daha Allah'tan rahmet diliyoruz. Kadına yönelik şiddetin insanlığa karşı bir suç olarak gören ve bu suçu engellemek için samimi olarak çalışan herkesle iş birliğine açık olduğumuzu belirtmek isteriz.