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’nin tacizine rağmen buradayız

Giriş Tarihi: 21.10.2019
HDP’nin tacizine rağmen buradayız
Terör örgütü PKK tarafından kaçırılan çocuklarının bulunmasını isteyen ailelerin, HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki oturma eylemi 48'inci günde de devam ediyor. Polis memuru olan çocuğu Vedat Kaya'nın teröristlerce kaçırılan baba Şehmus Kaya, çocuklarını alarak büyük bir keyifle eve dönecekleri günü beklediklerini söyledi. Kaya, "Bugün 48'inci gündür buradayız. Burada kalmaya devam edeceğiz. İnşallah çocuğumuzu almadan gitmeyeceğiz. Bazen yerimizi kapatmak için otobüs getiriyorlar, ne yaparlarsa yapsınlar biz buradayız. İnşallah bu işi bitireceğiz, bunların yanında kar kalmayacak. Devletimiz çocuklarımızı kurtarır, buradan büyük bir keyifle evimize gideriz" dedi.
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HDP’nin tacizine rağmen buradayız
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