Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler > Gündem Haberleri > Adana'da uyuşturucu operasyonları

'da operasyonları

'da düzenlenen operasyonunda polis, bir bahçede toprağa gömülerek gizlenmiş 27 bin uyuşturucu hap ele geçirdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 22.10.2019 10:43
Adana'da uyuşturucu operasyonları

İstihbari çalışma sonucunda uyuşturucu gizlendiği tespit edilen Seyhan ilçesi Barbaros Mahallesi'ndeki portakal bahçesine ekipler baskın yaptı.

Bahçede yapılan aramada toprağa gömülü 27 bin uyuşturucu hap bulundu.

Polis olayla ilgili 3 kişinin yakalanması için çalışma başlattı.

Diğer operasyonda ise polis, tren istasyonu, otogar ve sokakta uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla evli çiftin de aralarında olduğu 16 şüpheliyi yakaladı.

Şüphelilerin üzerinde ve araçlarında yapılan aramalarda, 2 kilo 450 gram esrar, 55,64 gram metamfetamin, 3,68 gram eroin, 29 gram sentetik uyuşturucu, 19 gram esrar ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 5'i nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 11'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Adana'da uyuşturucu operasyonları
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN