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Balkan dernekleri Barış Pınarı için toplandı

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Giriş Tarihi: 22.10.2019
Balkan dernekleri Barış Pınarı için toplandı
İstanbul Bakırköy'de önceki gün bir araya gelen Rumeli ve Balkan derneklerinin temsilcileri Barış Pınarı Harekatı'na tam destek verdi. Bakırköy Botanik Park'ta düzenlenen toplantıya Balkan ve Rumeli dernek temsilcileri ile birlikte çok sayıda vatandaş katıldı. Barış Pınarı Harekatı üzerine ABD, Avrupa Birliği ve Arap Birliği'nden yapılan açıklamalara tepki gösterilen toplantıda, Türkiye'nin Balkan ülkeleriyle gelişmekte olan ilişkilerinin önemine vurgu yapıldı. Etkinliğe katılan Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aktan Aga, Türkiye'nin Kuzey Makedonya açısından her anlamda önemli bir ülke olduğuna vurgu yaptı.
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Balkan dernekleri Barış Pınarı için toplandı
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