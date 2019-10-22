Başkan Erdoğan'dan flaş açıklamalar

İşte Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar;

"REJİM UNSURLARININ ALANLARINDA PKK VARLIĞI SONLANMALI"

Rejim unsurlarının bulunduğu alanlardaki PKK/PYD/YPG mevcudiyetinin sonlandırılması için atılacak adımları görüşeceğiz.

"775 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLMİŞTİR"

Barış Pınarı Harekatımızda 775 terörist etkisiz hale getirilmiştir. 7 askerimiz, 79 SMO askeri kardeşimiz ve 20 sivil kardeşimiz şehit olmuştur. Aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, yaralılarımıza şifalar diliyorum. ABD ile vardığımız mutabakata göre bölgedeki tüm teröristlerin çıkarılması için bugün son gün. Saat 22.00 itibarıyla süre bitiyor. İlgili birimlerimiz çok yakından takip ediyor. Sözler tutulmazsa harekatımızı kaldığı yerden devam ettireceğiz. Hedefimiz sınır güvenliğimizi sağlamak ve Suriyeli misafirlerimizi kendi topraklarına güvenli dönüşünü sağlamaktır.

"MACRON TERÖRİSTLERLE GÖRÜŞÜYOR"

Macron'dan şahsıma gelmiş bir teklif yok. Ve o zaten bu tür şeyleri teröristlerle görüşüyor. Daha çok herhalde teröristlerin ona yaptığı teklifi bize aktarma yolunu seçti!"

"BU TERÖRİSTLERİN TAMAMI BÖLGEDEN ÇIKACAK"

Bu teröristlerin hızla çıktığı belirtiliyor. Tabi bunların izini sürüyoruz. Tamamı çıkacak bunların. Çıkmadan bu süreç bitmez.

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