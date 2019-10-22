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Son dakika haberi: belediyelerinde işçi kıyımı devam ediyor! Soğanlı-ekmekli protesto

'li belediyelerden işçi kıyımı ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. CHP'li , haklarını arayan işçilerin sözleşmelerini tek taraflı fesh edince çalışanlar belediye binası önünde soğan ve ekmek ile protesto etti. Belediye binasının önünde protesto yapan işçilerin sözcüsü, “Bizi sefalete mahkum ettiniz. Bir yıldır işçi soğana ekmeğe muhtaç hale geldi. Bunu dile getiren işçiyi ise işten atıyorsunuz.” ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 22.10.2019 15:24 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 15:24
Son dakika haberi: CHP belediyelerinde işçi kıyımı devam ediyor! Soğanlı-ekmekli protesto

CHP'li Maltepe Belediyesi'nde çalışan temizlik işçileri, bağlı bulundukları sendika yöneticisi Alkan Okuducu'nun işten atılmasını protesto etti. Ellerinde soğan ve ekmekle CHP'li belediyeyi protesto eden işçiler, Maltepe Belediyesi Başkan Yardımcısının yemek davetini de geri çevirdi. Toplu iş sözleşmesine uyulmadığını söyleyen işçiler, sosyal haklarını alamadıklarını söylediler.

Maltepe Belediyesi Temizlik işçileri Maltepe Belediyesi önünde Soğan Ekmekli protesto etti

"BİZİ SOĞAN EKMEĞE MUHTAÇ ETTİLER"

Belediye binasının önünde protesto yapan işçilerin sözcüsü, "Bizi sefalete mahkum ettiniz. Bir yıldır işçi soğana ekmeğe muhtaç hale geldi. Bunu dile getiren işçiyi ise işten atıyorsunuz." İfadelerini kullandı.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada Belediyenin sendikanın şube yöneticisi Alkan Okuducu'nun iş akdinin de tek taraflı feshedildiği bilgisinin verildiği açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Maltepe Belediyesi yönetiminin bu hukuk tanımaz, işçi düşmanı tavrına karşı hakkımızı alabilmek için, DİSK/Genel-İş Sendikası ve sendika üyesi Maltepe Belediyesi işçileri olarak gerek diyalog yoluyla, gerekse eylemlilik içerisine girerek bu sorunu çözmeye çalıştık. Bu süre içerisinde CHP'li yetkililerle bu hukuksuzluğun çözümü için sendika yöneticilerimiz tarafından defalarca yapılan görüşmelere rağmen Maltepe Belediye yönetimi hiçbir adım atmadı. Sendika olarak işçilerin haklı davasını sonuna kadar savunduğumuzu, işçilerin emeği ve alın terinden asla vazgeçmeyeceğimizi gören Maltepe Belediyesi yönetimi, sendikamıza yönelik saldırıya geçti. Üyelerimizi yandaş sendikalara kaydetmeye çalışarak istifaya zorladı, işten atmakla tehdit etti. Ancak tüm çabalarına rağmen Maltepe Belediyesi işçileri sendikaları DİSK/Genel-İş'ten vazgeçmedi." İfadeleri kullanıldı.

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Son dakika haberi: CHP belediyelerinde işçi kıyımı devam ediyor! Soğanlı-ekmekli protesto
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