Damatlık şart değil baba şehadet de yakışır oğluna

BUGÜN NELER OLDU

Barış Pınarı Harekâtı'nın 2'nci günü olan 11 Ekim'de, Suriye'nin Azez ilçesindeki Melkiye üs bölgesine teröristlerce düzenlenen havan saldırısında ağır yaralanan uzman onbaşı Mutlu Can Meşeci (23), tedavi gördüğü Gaziantep Devlet Hastanesi'nde şehit oldu. Şehidin aracının arkasına yazdırdığı "Damatlık şart değil be baba, şehadet de yakışır senin oğluna" yazısı ve geçen 23 Ağustos'ta Samsun Bafra'ya geldiğinde gittiği bir pide salonunun sahibine bıraktığı "Bir gün şehit olursam cennete pide yollar mısın Bahtiyar abim" notu duygulandırdı. Harekât sırasında çarşamba günü teröristlerin saldırısı sonucu ağır yaralanan uzman onbaşı Umut Coşkun (29) da tedavi gördüğü Gaziantep Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde şehit düştü. Ailesi Ankara'da yaşayan Coşkun'un ikiz kardeşinin de Barış Pınarı Harekâtı'nde görev yaptığı belirtildi. Harekât bölgesinde dün meydana gelen silah kazası sonucu ağır yaralanan sözleşmeli er Caner Selimoğlu da kaldırıldığı hastanede tüm çabalara rağmen kurtarılamadı ve şehit oldu.