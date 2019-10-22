Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtan karar!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatleri arasında da bulunan Kent Konseyi yaklaşık 3 gün önce kuruldu. İstanbul'u "katılımcı bir anlayışla yönetebilmek amacıyla" hayata geçirildiği iddia edilen konseyin başkanlığına ise mimar Tülin Hadi seçildi.

PYD/YPG DESTEKÇİSİ AYDINTAŞBAŞ'I ÜYE YAPTILAR

Konsey üyeleri arasında PYD/YPG terör örgütlerine olan sempatisiyle bilinen sözde gazeteci destekçisi Aslı Aydıntaşbaş'ın da olması tartışmaları beraberinde getirdi. Aydıntaşbaş, FETÖ'nün kumpaslarında büyük görev üstlenmiş ve imza attığı haberlerle gerek yurt içinde gerek yurt dışında Türkiye karşıtı propagandanın bir parçası olmuştu.

İBB'nin sitesinde yer alan isimler

TERÖR DESTEKÇİSİ HDP'LİLERİ BÖYLE ÖVMÜŞTÜ

İmamoğlu'nun kent konseyi üyeleri arasına seçtiği gazeteci Aslı Aydıntaşbaş, seçim süreci boyunca HDP'lilere methiyeler düzmesiyle biliniyor. Aydıntaşbaş, terör bağlantısı tespit edilen Selçuk Mızraklı'nın adaylığını "çok isabetli" olarak değerlendirmiş, Mızraklı'yı "profesyonel ve tecrübeli" olarak tanımlamıştı.

Aydıntaşbaş, bir diğer HDP'li Gülten Kışanak'ı da makamında ziyaret etmiş, terör sempatizanı Kışanak için sosyal medya hesabından güzellemeler yapmıştı.

PKK'LIYA KALKAN OLDU

Aslı Aydıntaşbaş, Twitter hesabı üzerinden Sur'da güvenlik güçlerimiz tarafından öldürülen bir PKK mensubunu gazeteci diye masum gösterme ve aklama çabası içerisine girdi.

İşte Aslı Aydıntaşbaş'ın savunduğu Rohat Aktaş'ın ölmeden önce Twitter hesabı üzerinden yaptığı bazı paylaşımlar:

"PYD TEK SİLAT ATMADI"

İmamoğlu'nun kent konseyine seçtiği Aydıntaşbaş, sadece HDP'lilere ve PKK'lılara methiyeler düzmekle kalmadı, aynı zamanda terör örgütlerine de kalkan oldu. Ülkemizi doğrudan hedef alan ve vatandaşlarımızın ve güvenlik güçlerimizin can güvenliğini tehdit eden teröristlere kol kanat geren Aydıntaşbaş, PYD'yi savunarak "Türkiye'ye tek bir silah atmadılar" dedi.

TAM BİR ABD MAŞASI!

ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, Binali Yıldırım ile birlikte yaptığı ortak açıklamasında "Türkler'in Amerika'dan daha iyi bir dostu yok" ifadesini kullanmıştı.

"BIDEN SÖYLEMESİ GEREK HER ŞEYİ SÖYLEMİŞ"

Aslı Aydıntaşbaş, Biden'ın sözlerini Twitter adresinden "Ankara'da söylemesi gereken her şeyi söylemiş" ifadeleriyle paylaşarak Biden'a destek vermişti.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ YAĞDI

Aydıntaşbaş'ın İBB Kent Konseyi üyesi yapılmasına sosyal medyadan da tepki yağdı. Twitter kullanıcıları Aydıntaşbaş'ın üye yapılmasına ilişkin "yapana da yaptırana da yazıklar olsun" yorumunu yaptı.





"ABD'NİN GÖZÜNE GİREBİLMEK İÇİN..."

İmamoğlu'nun Aydıntaşbaş seçimine tepki gösteren bir başka sosyal medya kullanıcısı ise "Birileri ABD ve ABD Başkanı'na meydan okumak için Hakan Atilla'yı Borsa İstanbul Genel Müdürü yapar. Birileri de ABD Başkonsolosu'nun gözüne girebilmek için PYD-YPG destekçisi Aslı Aydıntaşbaşı bir yerlere getirir. Diyeceklerim bu kadar." ifadelerini kullandı.