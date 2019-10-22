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'de drone destekli operasyonu

'de polisin gerçekleştirdiği ve drone'la takip edilen operasyonunda 3 şüpheli yakalandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 22.10.2019 14:03
Eskişehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik planlı çalışmalar kapsamında merkez Emek Mahallesi ile Çifteler ve Mahmudiye ilçelerindeki 4 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Drone'la takip edilen ve 60 polisin katıldığı operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.

Söz konusu adreslerde yapılan aramalarda 351,81 gram esrar, 9 bin 850 sentetik uyuşturucu hap, 70 gram kırık ve toz halde uyuşturucu hap içeriği, 45 kök Hint keneviri, 7 sentetik ecza ile uyuşturucu madde üretiminde kullanılan çok sayıda malzeme ele geçirildi.

Zanlılardan biri emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı. Diğer şüpheliler Z.A. ve A.A. ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Eskişehir'de drone destekli uyuşturucu operasyonu
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