FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine hapis

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Yargıtay9'uncu Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi Mehmet Aydoğdu'ya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nce, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, örgütün talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği ve toplantılarına katıldığı, ByLock kullandığı belirtilen Aydoğdu ve avukatı, esas hakkındaki savunmasını yaptı. Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okunun kararda sanığın aldığı ceza gözününde bulundurularak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.