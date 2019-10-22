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sanığı eski üyesine hapis

ANKARA Gündem
Giriş Tarihi: 22.10.2019
Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesince, eski Yargıtay üyesi Mehmet Aydoğdu'ya, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası verildi. Yargıtay 9'uncu Ceza Dairesi'nce, Yargıtay Genel Kurul Salonu'nda görülen duruşmada, örgütün talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği ve toplantılarına katıldığı, ByLock kullandığı belirtilen Aydoğdu ve avukatı, esas hakkındaki savunmasını yaptı. Daire Başkanı Burhan Karaloğlu tarafından okunun kararda sanığın aldığı ceza gözününde bulundurularak hükmen tutukluluk halinin devamına karar verildi.
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FETÖ sanığı eski Yargıtay üyesine hapis
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