FETÖ’cüler TSK’ya şifreli numarayla sızdı

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Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sızmış FETÖ'cülerin tespitine yönelik ilk kez deşifre edilen ve askeri okullara giriş mülakatlarında usulsüzlük yapılması konulu soruşturma kapsamında itirafçı bir asker şahsın ifadesi şaşırttı.İtirafçı ifadesinde, 2013'te Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okulu personel alımlarına ilişkin olarak mülakat komisyonunda görev yaptığını belirterek, terör örgütü mensubu adaylarını yine örgüt mensubu komisyon üyelerinin, aday numaralarının ve kimlik numaralarının belirli hanelerdeki rakamların toplamından örgütsel bir kod sistematiği ile tanıdığını anlattı. Örgütsel kod sistematiğini kendisine örgütte kendisinden sorumlu sivil sözde imamın verdiğini, mülakata giren terör örgütü mensubu adaylara yüksek, diğerlerine düşük not verilerek örgüt mensuplarının askeri okullara sızmalarının sağlandığını belirtti. Aday numaralarının 2. ve 3. hanelerindeki rakamların toplamının 9, 10, 11 ve 12 olan şahısların terör örgütü mensubu şahıslar olduğunu ifade etti.Bu itiraf ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Dairesi Başkanlığı'nca Kriptoloji Uzmanlarına bilirkişi raporu hazırlatıldı. Raporda, söz konusu şifrenin gerçek olduğunu belirtildi. Bu kapsamda geçtiğimiz Cuma günü saat 01.00 itibariyle 2013mülakat komisyonlarında görev yapan, anlatılan şekilde kendilerinden sorumlu sivil sözde imamların talimatıyla örgüt mensubu adayları Deniz Harp Okulu ile Deniz Astsubay Meslek Yüksek Okuluna sızmasını sağlayan, ankesörlü ve kontörlü hatlardan irtibatı bulunan ve haklarında örgüt mensubu oldukları yönünde itirafçı beyanları olan tamamı ihraç/ emekli askerlere yönelik gözaltı kararı verildi. 7'si albay, 9'u yarbay, 9'u binbaşı, 13'ü yüzbaşı, 2'si üsteğmen, 3'ü astsubay olmak üzere 43 askeri personel hakkında üzerlerine atılı 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma', 'Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık', 'Başkalarına Çıkar Sağlamak Amacıyla Nüfusunu Kötüye Kullanmak' ve 'Görev Gereği Sahte Belge Düzenlemek' suçlarıyla ilgili olarak eş zamanlı operasyon düzenlenerek, 20 şüpheli yakalandı. Yakalanan yüzbaşı ve binbaşı etkin pişmanlıktan yararlanarak iddiaları doğruladığı öğrenildi. Yakalanan şüphelilerin tamamı tutuklanmaları istemiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edildi. Diğer firari şüphelilerin aranmalarına devam ediliyor.