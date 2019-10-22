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Son dakika haberi: Yunanistan'da korkutan ! İşte son depremler...

Az önce gelen son dakika haberine göre Yunanistan'da meydana geldi! Yunanistan'ın Kos Adası'nda gerçekleşen 4 şiddetindeki deprem Türkiye'de de hissedildi. İzmir, Marmaris ve özellikle Bodrum'da depremin yankıları hissedildi. Bölge illerde yaşayan vatandaşlar depremi hissetti! İşte son depremler listesi...

Giriş Tarihi: 22.10.2019 15:37 Güncelleme Tarihi: 22.10.2019 15:40
Son dakika haberi: Yunanistan'da korkutan deprem! İşte son depremler...

Avrupa Akdeniz Sismoloji Merkezi'nden gelen son dakika haberine göre Yunanistan'ın Kos Adası açıklarında 4 şiddetinde bir deprem meydana geldi! Deprem Muğla, Bodrum, Marmaris, İzmir gibi illerde de hissedildi. EMSC'nin Twitter adresinden duyurduğu verilere göre deprem hem Türkiye'de hem de Yunanistan'da hissedildi.

Özellikle geçtiğimiz ay İstanbul'un Silivri ilçelerinde meydana gelen depremlerin ardından halk deprem hakkında araştırmalar yapıyor. Hangi ilçenin deprem bölgesi olduğu, binaların hangi malzemelerle yapıldığı araştırılıyor. Bodrum açıklarında hissedilen deprem İstanbul'da yaşayan vatandaşlarda da bir anlığına da olsa panik yarattı.

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Yer: ONIKI ADALAR
Şiddet: 3.8
Derinlik: 9.9 km
Tarih: 22 Ekim 2019
Saat: 15:23

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Son dakika haberi: Yunanistan'da korkutan deprem! İşte son depremler...
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