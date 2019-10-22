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‘Tasarruf’ dedi satışa başladı

Sözde tasarruf diye sağlık araçlarını dahi Yenikapı’ya dizen , belediyenin en değerli arazilerini satışa çıkardı. ’nin en değerli arazisi yarın 144 milyon liraya ihaleye çıkıyor

ERHAN ÖZTÜRK ERHAN ÖZTÜRK Gündem
Giriş Tarihi: 22.10.2019
‘Tasarruf’ dedi satışa başladı
CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyenin mali tablosunu düzeltmek için ilginç bir hamleye imza attı. İmamoğlu, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin elindeki en değerli arazilerden Beşiktaş Dikilitaş Mahallesi'ndeki 5 bin 763 metre araziyi satışa çıkardı. İBB Encümen Müdürlüğü tarafından satılması kararlaştırılan ve İstanbul'un en değerli yerlerinden biri olan arazi, yarın Saraçhane'deki belediye binasında ihaleye çıkarılacak. Dikilitaş'ta 25 ada, 77 parseldeki arazi, 144 milyon 205 bin muhammen bedelle ihale edilecek. Geçici teminat olarak 4 milyon 326 istenen arazi, ticaret ve konut alanı imarlı. Halen boş ve ağaçlık olan arazi, Yeşilçimen Caddesi üzerinde yer alıyor ve Acıbadem Fulya Hastanesi'nin hemen yan tarafında bulunuyor.
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‘Tasarruf’ dedi satışa başladı
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