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Emniyetten suçüstü

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonunda piyasaya sürülmeye hazırlanmış 1 milyon 330 bin dolar sahte para ele geçirildi. Operasyonda 1 kişi tutuklandı.

Sema ALİM DALGIÇ Gündem
Giriş Tarihi: 23.10.2019 11:10 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 11:13
Emniyetten suçüstü

İstanbul Emniyeti Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sahte para operasyonu için düğmeye basıldı.

İStanbul Başakşehir'de bulunan bir adresin sahte para deposu olarak kullanıldığı bilgisini edinen ekipler harekete geçti. Bahse konu adrese yönelik baskın düzenlendi. Baskında yapılan aramalarda 13 bin 300 adet 100 Amerikan doları banknotlarından oluşan toplam 1 milyon 330 bin dolar sahte para ele geçirildi.

Operasyonda Orhan Ç. isimli şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli emniyetteki işlemleri ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Emniyetten suçüstü
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