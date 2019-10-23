HDP’li 4 belediyeye kayyum atandı

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Terör soruşturmaları kapsamında HDP'li belediye başskanları gözaltına alındıktan sonra görevlerinden uzaklaştırılan Diyarbakır'ın Kocaköy, Bismil ve Kayapınar ile Van'ın Erciş ilçelerindeki belediyelere kayyum atandı. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, 2 ay önce Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden alınan HDP'li Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı HDP'li Kezban Yılmaz, Kocaköy Belediye Başkanı HDP'li Rojda Nazlıer ve Bismil Belediye Başkanı HDP'li Orhan Ayaz gözaltına alınmalarının ardından, İçişleri Bakanlığı tarafından görevlerinden uzaklaştırıldı. 'Silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan gözaltına alındığı belirtilen ve görevinden uzaklaştırılan Kezban Yılmaz'ın yerine Kayapınar Kaymakamı Ünal Koç atandı. 'Terör örgütü PKK propagandası yapmak, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik ile silahlı terör örgütüne üye olma' suçlarından hakkında başlatılan soruşturmalar nedeniyle görevinden uzaklaştırılan HDP'li Orhan Ayaz'ın yerine, Bismil Kaymakamı Kerem Süleyman Yüksel Bismil Belediye Başkanvekili olarak görevlendirildi. Yine 'terör örgütüne üye olma' suçundan gözaltına alındıktan sonra görevinden alınan HDP'li Rojda Nazlıer'in yerine de Kocaköy Kaymakamı Yasin Yunak görevlendirildi. Hakkında 'silahlı terör örgütüne üye olmak' suçundan soruşturma başlatılan Van'ın Erciş Belediye Başkanı HDP'li Yıldız Çetin de görevden uzaklaştırıldı. Çetin'in yerine, Erciş Kaymakamı Nuri Mehmetbeyoğlu görevlendirildi. Kayyumlar belediye binalarına gelerek göreve başladı.Savcılıktaki sorguları tamamlanan eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, eski Kayapınar Belediye Başkanı Keziban Yılmaz, eski Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier ve eski Erçiş Belediye Başkanı Yıldız Çetin çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Eski Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı./ SABAH