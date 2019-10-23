İBB park alanını satışa çıkardı

BUGÜN NELER OLDU

CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), megakentin ağaçlık yeşil alanlarına göz dikti. 17 Ekim'deki İBB Meclisi'nde AK Parti grubunun önerisi ile yeşil alan ilan edilen Beşiktaş Dikilitaş Yeşilçimen Sokak üzerinde bulunan ve mülkiyeti İBB'ye ait olan 25 ada 77 parsel, Encümen Müdürlüğü tarafından 144 milyon 205 bin TL'ye satışa çıkartıldı. Teklifler, bugün saat 11.00'de Saraçhane'deki İBB Encümen Müdürlüğü salonunda davet usulü ile kapalı zarf içerisinde alınacak. AK Parti grubu "Bu alan park alanı olarak meclisten geçti. Dolayısıyla ticari faaliyetleri iptal edildi. Park alanı olduğu öğrenilince buranın alımından haliyle vazgeçilecektir. İBB Başkanı İmamoğlu ya meclis kararını imzalayıp onaylar ya da meclise iade eder. Bu haliyle meclis de aynı şekilde veya kısmi değişikle aynı kararı çıkartır. Burada da başkanlık makamı idare mahkemesine dava açabilir. O aşama hukukun kararıdır" açıklamasında bulundu. Bu arada KİPTAŞ da tarihinde ilk kez arazilerini satışa çıkardı. Açık artırma usulü ile satışa sunulacak olan 28 dükkân, 19 arsa ve 3 lüks araç için teklifler toplanarak müzayede gerçekleştirilecek.