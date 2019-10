BUGÜN NELER OLDU

PKK/YPG'li teröristlerin geçen 11 Ekim'de, Suriye'nin Azez ilçesindeki Melkiye Askeri Üs Bölgesine düzenledikleri havan saldırısında ağır yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede önceki gün şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Mutlu Can Meşeci (22) için Samsun'un Bafra ilçesinde tören düzenlendi. Yıldırım Beyazıt Camisi'nde düzenlenen törene şehidin annesi Fatma ile babası Mevlüt, ağabeyi Murat Meşeci'nin yanı sıra askeri ve sivil erkan katıldı. Şehidin askeri kıyafetini giyen ağabey kardeşini asker selamıyla uğurladı. Şehidin "Ölürsem cennete pide yollarmısın" diye not yazdığı pidecinin sosyal medyada paylaştığı "... Cennet koktu da her yer vatan için yaşayıp öldünüz. Toprağa değil kalplere gömüldünüz" mesajı yürekleri dağladı.