'Mehmetçiğin sahadaki başarısı masada taçlandırıldı'

AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, Türkiye ile Rusya Federasyonu arasında Suriye konusunda imzalanan mutabakata ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, ABD ile yapılan anlaşmadan ve kazanımlardan sonra, Rusya ile yapılan görüşmeler neticesinde varılan anlaşmayla, "terör unsurlarının bölgeden tamamen uzaklaştırılması, Suriye'nin toprak bütünlüğüne katkı sağlanması" üzerinde uzlaşıldığını belirtti.

"Terör unsurları kalıcı olarak bölgemizden uzaklaştırılacak, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve bölgenin istikrara kavuşması sağlanacak. Suriyeli kardeşlerimiz güvenli bölgeye yerleştirilecek." diyen Akbaşoğlu, Türkiye'nin, kararlı tutumuyla bölgesinin sorunlarını çözüme kavuşturma noktasında sonuç elde ettiğinin altını çizdi.

Akbaşoğlu, şunları kaydetti:

"Başkomutanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde, kahraman Mehmetçiğimizle sahada elde edilen üstün başarı, masada elde edilen diplomatik başarı ile taçlandırıldı.

Türkiye kritik eşiğe gelmiştir. Bölgesindeki sorunları çözerek bu eşiği yeni kazanımlarla aşacak, adil ve merhametli yeni bir dünyanın güçlü ve lider ülkesi olacaktır."