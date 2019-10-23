Putın Erdoğan’ı kapıda bu sözlerle karşıladı: Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu

BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile Rusya'nın Soçi kentindeki Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda tarihi görüşmesi saat 13.28'de başladı. Başkan Erdoğan'ı, Devlet Başkanlığı Rezidansı'nda kapıda karşılayan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Siz geldiniz hava ne kadar güzel oldu" dedi. Erdoğan, Putin'in bu sözlerine, "Hava çok güzel" şeklinde cevap verdi. Liderler ikili görüşmenin öncesi medya mensuplarına fotoğraf vererek kısa açıklamalar yaptı. Başkan Erdoğan, Putin'e teşekkürlerini ileterek, davetin bölgede kritik günlerin yaşandığı sürece fayda sağlayacağına inandığını söyledi.Putin de "Bölgedeki durumla ilgili çok değişik dinamikler var, bunun bilincindeyiz. İnanıyorum ki bu görüşme ve istişareler çok verimli olacak. Son yıllarda ilişkilerimizin geldiği seviyenin bugün bölgemizdeki tüm sorunların çözülmesine yardımcı olacağına inanıyorum" diye konuştu. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile MİT Başkanı Hakan Fidan da Başkan Erdoğan görüşme heyetindeki isimlerdi. Erdoğan ve Putin'in 6 saat süren ikili görüşmesine önce iki ülkenin dışişleri bakanları daha sonra savunma bakanları katıldı.