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Milli Savunma Bakanlığı son dakika duyurdu! Yeni harekat yapılacak mı?

Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri ile varılan Suriye mutabakatının ardından tüm dünya 120 saatlik çekilme süreci tamamlandı. Sürecin tamamlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada; "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır." ifadelerine yer verildi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları...

AA Gündem
Giriş Tarihi: 23.10.2019 12:01 Güncelleme Tarihi: 23.10.2019 12:47
Milli Savunma Bakanlığı son dakika duyurdu! Yeni harekat yapılacak mı?

ABD ile yapılan mutabakatın ardından 120 saatlik çekilme süreci tamamlandı. Sürecin tamamlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklamalar geldi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamanın detayları;

Milli Savunma Bakanlığından, "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır." açıklaması yapıldı.

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Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşımız gönüllü askerlik için başvurmuştur. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi.

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Milli Savunma Bakanlığı son dakika duyurdu! Yeni harekat yapılacak mı?
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