Milli Savunma Bakanlığı son dakika duyurdu! Yeni harekat yapılacak mı?

ABD ile yapılan mutabakatın ardından 120 saatlik çekilme süreci tamamlandı. Sürecin tamamlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklamalar geldi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamanın detayları;
Milli Savunma Bakanlığından, "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır." açıklaması yapıldı.
Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika flaş açıklama: Yeni bir harekata gerek kalmadı!
MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI'NDAN SON DAKİKA FLAŞ AÇIKLAMA: YENİ BİR HAREKATA GEREK KALMADI!
Açıklamada, "Barış Pınarı Harekatı'nın başladığı 9 Ekim tarihinden itibaren 130'u kadın 2 bin 330 vatandaşımız gönüllü askerlik için başvurmuştur. Türkiye, sınırlarının güneyinde bir terör koridorunun oluşmasına asla müsaade etmeyecek, terörle mücadelemiz kararlılıkla devam edecektir." denildi.
TÜRKİYE İLE RUSYA ARASINDA 10 MADDELİK TARİHİ MUTABAKAT