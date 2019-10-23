Haberler Gündem Haberleri Milli Savunma Bakanlığı son dakika duyurdu! Yeni harekat yapılacak mı?

Milli Savunma Bakanlığı son dakika duyurdu! Yeni harekat yapılacak mı? Geçtiğimiz günlerde Amerika Birleşik Devletleri ile varılan Suriye mutabakatının ardından tüm dünya 120 saatlik çekilme süreci tamamlandı. Sürecin tamamlanmasının ardından Milli Savunma Bakanlığı'ndan son dakika açıklaması geldi. Yapılan açıklamada; "Mutabakat çerçevesinde mevcut harekat alanımız dışında bu aşamada yeni bir harekat icra edilmesine gerek kalmamıştır." ifadelerine yer verildi. İşte Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın detayları...