HDP’li başkan örgüt doktoru gibi

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Terör soruşturması kapsamında tutuklanan HDP'li eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı'nın, tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmediği, teslim olan bir örgüt mensubunun tanık beyanında yer aldı. Mızraklı'nın, "tedavi ettiği teröristi güvenlik güçlerine teslim etmediği" teslim olan bir terör örgütü mensubunun beyanında yer aldı. Tanık "Bermal" kod isimli H.B.A'nın ifadesinde, "Diyarbakır'da özel bir hastanede kırsal alandan gece geç saatlerde getirilen 'Hogır' kod isimli teröristi Mızraklı ameliyat ettikten sonra güvenlik güçlerine teslim etmeden taburcu edip, serbest kalmasını sağladı" ifadeleri yer aldı.VAN 4'üncü ve 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi ile Erciş Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen terör soruşturması kapsamında görevden alındıktan sonra gözaltına alınan Erciş eski belediye başkanı Yıldız Çetin ve beraberindeki 3 kişi, emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Çetin, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'terör propagandası yapmak' suçlarından tutuklandı.