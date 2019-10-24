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’li belediyeye tepki için yürüdüler

NEZİR GÜNEŞ Gündem
Giriş Tarihi: 24.10.2019
HDP’li belediyeye tepki için yürüdüler
Mardin'ın Derik İlçesinin HDP'li belediye başkanı, belediyede çalışan Derik Engelliler Derneği Başkanı Kasım Salim'i işten çıkardı. Cumhuriyet Meydanında toplanan ilçe genelindeki engelliler, belediye önüne kadar yürüyüş düzenleyerek, Salim'e destek verip belediyeyi protesto etti. Derik İlçesi'nde yaşayan ve yüzde 93 bedensel engelli olan Kasım Salim, "Engelliler Derneği Başkanı sıfatıyla, Mardin'i ziyaret eden Sayın Bakanımız Zehra Zümrüt'e, Derik Zeytinini tanıtmaya gittiğim için, ertesi gün işime son verdiler" dedi.
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HDP’li belediyeye tepki için yürüdüler
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