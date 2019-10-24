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"'te iş" vaadiyle

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin düzenlediği operasyonda, 58 kişiyi "Milli İstihbarat Teşkilatında () işe alma" vaadiyle dolandırdığı gerekçesiyle gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.10.2019 10:45 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 11:02
MİT'te iş vaadiyle dolandırıcılık

Jandarma ekipleri, "Sizi Milli İstihbarat Teşkilatında işe alacağız." diyerek harç parası, sağlık raporu ve kimlik kartı bedeli adı altında değişik tarihlerde vatandaşlardan yüklü miktarda para alarak dolandırıcılık yapan suç örgütü üyelerini yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından suç örgütünün, 58 kişiyi yaklaşık 1 milyon lira dolandırdığı tespit edildi.

Ekipler, kendini MİT Bölge Başkan Yardımcısı olarak tanıtan suç örgütü elebaşı O.K'nin yakın zamanda yeni bir mağdurla buluşacağını belirleyerek harekete geçti.

Jandarma, O.K'yi alışveriş merkezinde bir vatandaştan para alırken suçüstü yakaladı.

Suç örgütü üyesi 4 şüpheli de Bahçelievler, Esenyurt, Kağıthane ve Sarıyer'de adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 şüpheli tutuklandı.

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"MİT'te iş" vaadiyle dolandırıcılık
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