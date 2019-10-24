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Şehit babasından HDP Eş Genel Başkanı 'ye tepki

'ın Sur ilçesinde şehit babası Adnan Dicle, partililerle esnaf ziyareti yapan HDP Eş Genel Başkanı 'ye "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler." diyerek tepki gösterdi.

AA Gündem
Giriş Tarihi: 24.10.2019 17:41 Güncelleme Tarihi: 24.10.2019 17:47
Şehit babasından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye tepki

HDP Eş Genel Başkanı Temelli, beraberindeki HDP milletvekilleriyle merkez Sur ilçesi Melik Ahmet Caddesi'ndeki esnafı ziyaret etti.

Bu sırada 24 Ekim 2017'de Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesindeki evinin önünde PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit düşen 22 yaşındaki Jandarma Uzman Onbaşı Bilal Dicle'nin babası Adnan Dicle, HDP Eş Genel Başkanı Temelli'ye tepki gösterdi.

Diyarbakır'da şehit babasından, HDP'li Sezai Temelli'ye tepki!

Dicle, Temelli'ye seslenerek, "Ben şehit babasıyım, oğlumu öldürdüler." ifadesini kullandı.

Polis ekipleri, şehit babasını uzaklaştırdı.

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Şehit babasından HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli'ye tepki
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