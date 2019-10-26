Cuma hutbesinde Barış Pınarı Harekâtı mesajı

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Diyanet İşleri Başkanlığı'nca Türkiye'nin dört bir yanındaki camilerde okunan Cuma hutbesinde Barış Pınarı Harekâtı'na ilişkin mesajlar da yer aldı. Hutbede, "Mehmetçik siperleri tuttukça, bütün düşmanlarımızın da, onların içimize saldıkları zavallıların da hayalleri hakikatlerimize; tuzakları imanımıza çarpacak, kışkırttıkları terör selinin içinde kendileri boğulacaktır. Ordumuz barış uğruna ilerledikçe, ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde masumlar, kadınlar, çocuklar güven ve huzura kavuşacaktır" ifadelerine yer verildi.