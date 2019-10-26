BUGÜN NELER OLDU

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu 7 yıl önce, AK Parti döneminde yapılan parkı yeniden açmıştı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da önceki AK Parti yönetiminde yapılan Kemerburgaz Kent Ormanı'nı bugün kendisi yapmış gibi açacak. İmamoğlu'nun kendi döneminde yapıldığını iddia ettiği kent ormanının, Kadir Topbaş ve Mevlüt Uysal'ın başkanlığı döneminde yapıldığı bildirildi. "İmara değil halka açıyoruz" denilerek reklamı yapılan kent ormanıyla ilgili İmamoğlu'nun gerçek dışı bilgiler verdiğini belirten İBB AK Parti Grup Başkanvekili M. Tevfik Göksu, "Akıl almaz bir yalanla karşı karşıyayız. Sanki birileri burayı imara açmaya çalışmış da kendileri kurtarmış gibi basit bir algı operasyonu yapılıyor. Bakınız bu tamamen iftira ve yalandır. AK Parti belediyeciliği tarafından 3 yıl gibi kısa bir zamanda tamamlanan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın sadece ve sadece açılışı kalmıştı" dedi.