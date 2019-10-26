Küffara karşı şiddetli olacağız

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BUGÜN NELER OLDU

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün cuma namazını Çamlıca Camisi'nde kıldı. Cuma namazının ardından Hafız İshak Danış tarafından Fetih Suresi okundu. Danış, Başkan Erdoğan'ın görüşmelerinden ötürü cemaatle tek tek selamlaşamayacağını ifade ederek, mikrofonu Erdoğan'a uzattı. Erdoğan, Fetih Suresi'nden bir ayeti okuyarak başladığı konuşmasında, ayetin Türkçesini de aktardı. Erdoğan, cemaate şöyle seslendi:"Sevgili kardeşlerim, öncelikle cumanız mübarek olsun. İshak Hoca'nın az önce okumuş olduğu ayette küffara karşı şiddetli olmamızı Rabb'im bizlere emrediyor. O bizler kim? Muhammed ümmeti. Dolayısıyla kendi aramızda da merhametli olmamızı bize emrediyor. Kendi aramızda merhametli olacağız. Küffara karşı da şiddetli olacağız. Suriye'de olduğu gibi. İnşallah Suriye'de Rabb'im bizlere vadetti; 'Nasrun minallahi ve fethun karib ve beşşiril mu'minin.' Şu anda olduğunu gördük. Görüyoruz. Ve Allah'ın izniyle göreceğiz. Bugün (dün) yurt dışından bazı devlet başkanlarıyla Dolmabahçe'de görüşmem var. Ben müsaadelerinizi istirham ederek o görüşmeye yetişeceğim. Allah razı olsun. Sağ olun, var olun. Cuma bayramınız mübarek olsun."Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Çamlıca Camisi'nde kıldıktan sonra Beşiktaş'taki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ne geçti. Erdoğan burada Gine Cumhurbaşkanı Alpha Conde ile bir araya geldi. Basına kapalı bir görüşme yaklaşık 2 saat 15 dakika sürdü. Başkan Erdoğan dün Afganistan Cumhurbaşkanı Birinci Yardımcısı Abdul Raşid Dostum'u da kabul etti.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Fransız Le Point dergisi yayın direktörü Etienne Gernelle ve yazarı Romain Gubert hakkında suç duyurusunda bulundu. Başvuruda derginin kapağında Erdoğan'ın fotoğrafının kullanılarak hakaret edildiği belirtildi. Şüpheliler hakkında kamu davası açılması talep edildi. Söz konusu suçlama 4 yıla kadar hapis cezasını ön görüyor. ANKARA