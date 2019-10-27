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'da çöp dağları oluştu, İstanbullu korktu

'da toplanmayan çöpler vatandaşı isyan ettirdi. Oluşan çöp yığınları nedeniyle bölgede oluşan yoğun koku ve görüntü kirliliği nedeniyle tepki gösteren halk, Bornova Belediyesine çağrı yaptı ve görevlerini yapmalarını istedi..

Giriş Tarihi: 27.10.2019 11:08 Güncelleme Tarihi: 27.10.2019 11:19
İzmir Bornova'da çöp dağları oluştu, İstanbullu korktu

'in Bornova ilçesindeki Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde, toplanmayan çöp yığınları bölgede görüntü kirliliği oluştururken, oluşan yoğun koku ve ortaya çıkan manzara esnafları isyan ettirdi.

Geçen aylarda toplanmayan çöplerle gündeme gelen Bornova ilçesindeki Ayakkabıcılar Sitesi esnafı, yine aynı durumdan dert yakındı. Biriken, etrafa saçılan ve yoğun bir şekilde koku yapan çöp yığınları bölge esnafını isyan ettirdi. Düzenli bir şekilde çöplerin toplanmasını isteyen esnaflar, Bornova Belediyesine çağrı yaptı ve görevlerini yapmalarını istedi.

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İzmir Bornova'da çöp dağları oluştu, İstanbullu korktu
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